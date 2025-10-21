Сьогодні зелена комета Lemmon наблизилася до Землі на рекордну відстань — її видно неозброєним оком

21 жовтня комета Lemmon (C/2025 A6) проходить на мінімальній відстані від Землі — близько 90 мільйонів кілометрів. Це найближчий її проліт за понад тисячу років. Як повідомляє The Times, небесне тіло можна побачити навіть неозброєним оком за умов чистого нічного неба.

Комета має яскраво-зелений відтінок — через вміст двоатомного вуглецю (C₂), який світиться під дією сонячного випромінювання. За словами астрономів, вона буде найпомітнішою одразу після заходу Сонця в західній частині неба, трохи нижче сузір’я Орла.

Як зазначає People, Lemmon повернеться до внутрішньої частини Сонячної системи лише через приблизно 1 150 років. У цей період вона також поступово наближається до Сонця, що може зробити її хвіст яскравішим у найближчі дні.

Астрономи радять спостерігати за кометою з місць без світлового забруднення — за містом або на відкритій височині. За допомогою бінокля чи невеликого телескопа можна побачити не лише зелений ореол, а й витончений хвіст, який нині сягає кількох мільйонів кілометрів.

Це унікальна нагода побачити комету Lemmon — наступного разу вона пролетить повз Землю лише у XXXVII столітті.