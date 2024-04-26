Сьогодні відбудеться засідання у форматі Рамштайн

26 квітня, відбудеться зустріч представників оборонних відомств Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

Про це повідомляє Укрінформ.

Це буде вже 21 засідання «Рамштайну», перша зустріч такого формату відбулася два роки тому, 22 квітня 2022 року.

Зазначається, що сьогоднішня зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться у режимі віртуального зв’язку.

На цьому засіданні йтиметься, зокрема, про те, як якнайшвидше подолати складнощі й проблеми, які накопичились за пів року, коли країна перебувала в очікуванні рішень про американську підтримку.

На початку квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО більше долучатиметься до координації зусиль у рамках Контактної групи оборони України у форматі «Рамштайн» для підвищення ефективності у постачанні зброї та військового обладнання, яких Україна потребує на полі бою.