Сьогодні у Фінляндії відбудеться другий тур виборів президента

У Фінляндії в неділю відбудеться другий тур виборів президента, у якому беруть участь два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів під час першого туру голосування 28 січня.

55-річний колишній прем’єр-міністр Олександр Стубб, який представляє правоцентристську національну коаліційну партію, у першому турі набрав 27,2% голосів, а незалежний кандидат, підтриманий партією “Зелених”, колишній 65-річний міністр закордонних справ Пекка Хаавісто 25,8%.

Як очікується, голосування пройде за високої активності виборців. Так, із 4,5 млн осіб із правом голосу кількість виборців, які достроково проголосували у другому турі, становила рекордні 45,7% (у першому турі 44%, що також було найвищим показником в історії країни).

Президента Фінляндії обирають на 6 років не більше ніж на два строки поспіль, тому нинішній президент Саулі Нііністьо претендувати на третій термін не може. Повноваження нового, тринадцятого за рахунком глави держави, розпочнуться 1 березня 2024 року.

Згідно з опитуваннями громадської думки, виборці віддають перевагу Стуббу. Так, за підсумками проведеного цього тижня на замовлення порталу Yle опитування, він випереджає Хаавісто з перевагою 54-46%.