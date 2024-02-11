Політика

Сьогодні у Фінляндії відбудеться другий тур виборів президента

11 Лютого 2024 09:47
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фінляндія
Кандидати Александер Стубб і Пекка Хаавісто провели останні дебати перед другим туром / Фото Yle

У Фінляндії в неділю відбудеться другий тур виборів президента, у якому беруть участь два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів під час першого туру голосування 28 січня.

55-річний колишній прем’єр-міністр Олександр Стубб, який представляє правоцентристську національну коаліційну партію, у першому турі набрав 27,2% голосів, а незалежний кандидат, підтриманий партією “Зелених”, колишній 65-річний міністр закордонних справ Пекка Хаавісто 25,8%.

Як очікується, голосування пройде за високої активності виборців. Так, із 4,5 млн осіб із правом голосу кількість виборців, які достроково проголосували у другому турі, становила рекордні 45,7% (у першому турі 44%, що також було найвищим показником в історії країни).

Президента Фінляндії обирають на 6 років не більше ніж на два строки поспіль, тому нинішній президент Саулі Нііністьо претендувати на третій термін не може. Повноваження нового, тринадцятого за рахунком глави держави, розпочнуться 1 березня 2024 року.

Згідно з опитуваннями громадської думки, виборці віддають перевагу Стуббу. Так, за підсумками проведеного цього тижня на замовлення порталу Yle опитування, він випереджає Хаавісто з перевагою 54-46%.


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