Сьогодні РФ випустила по Україні сімдесят ракет, частину збила ППО

23 листопада держава-терорист вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України із літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту.

Про це повідомляє пресцентор командування Повітряних сил ЗСУ.

Пуски ракет здійснювалися з 10 літаків Ту-95мс та з двох малих ракетних катерів з акваторії Чорного моря.

Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр». Силам ППО вдалося збити 51 ракету.

Крім того, на півдні країни знищено п’ять ударних безпілотних літальних апаратів типу «Ланцет».

Крім того, як повідомив мер столиці Володимир Кличко на Київ летіла 31 ракета, захисникам вдалося збити 21, однак кілька об’єктів критичної інфраструктури все ж постраждали. Внаслідоу удару по житловому будинку 11 людей були поранені, 10 людей госпіталізовані, з них одна дитина.