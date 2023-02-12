Суспільство

Сьогодні по всій Україні буде світло

12 Лютого 2023 12:37
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електроенергія

Завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад Укренерго та введенню в роботу двох блоків АЕС, дефіциту потужності немає, тож протягом дня електроенергія буде в усіх українців.

Про це повідомляє Укренерго.

Зазначається, що ліміти споживання на сьогоднішню добу не доводились. Однак в разі збільшення споживання, кажуть в Укренерго, можуть бути застосовані аварійні відключення. Зокрема, це стосується Одеської, Київської, Хмельницької, Житомирської областей та м.Київ, де в міру зростання споживання через мережеві обмеження можливі аварійні відключення.

“Звертаємо увагу, що зняття лімітів споживання стосується тільки доби 12 лютого. З початком робочого тижня й характерним для нього зростанням споживання, обмеження можуть повернутись”, – наголошують в Укренерго.

Тривають відновлювальні роботи на теплоелектростанціях, пошкоджених під час ракетних атак та нападів ворожих дронів. Крім того, Україна імпортує електроенергію.

Сьогодні, на всіх об’єктах, пошкоджених унаслідок ракетних обстрілів та атак дронів росіян тривають ремонтні роботи. Це, зокрема, стосується Одещини.

В Укренерго зауважили, що енергосистема України вже пережила 14 ракетних атак ворога та 17 хвиль атак БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі й перебувають під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також розташовано і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.


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