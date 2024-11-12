Соціологи з’ясували, скільки українців готові до територіальних поступок

За час повномасштабної війни в Україні зросла кількість громадян, готових до територіальних поступок з різних причин.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Станом на початок жовтня 2024 року 32% опитаних вважають, що для досягнення миру та збереження незалежності Україна може відмовитися від деяких своїх територій. Однак більшість респондентів (58%) виступали категорично проти будь-яких територіальних поступок Росії.

З травня 2022 до травня 2023 року ситуація залишалася стабільною: лише 8-10% опитаних були готові до територіальних поступок, тоді як більшість (82-87%) рішуче відкидали таку можливість. Але після травня 2023 року частка тих, хто схильний до компромісів, почала зростати. До кінця 2023 року цей показник піднявся до 19%, у лютому 2024 року — до 26%, а у травні 2024 року — до 32%. Станом на початок жовтня 2024 року ця частка залишалась на рівні 32%.

Найбільше готові до поступок у жовтні 2024 року українці, які проживають у східній частині країни (40%), на півдні (33%), заході (32%) та в центрі (31%).

Також варто зазначити, що найвищий рівень готовності до поступок спостерігається серед тих, хто не довіряє президенту та вважає, що Захід чинить тиск на Україну (56%). Серед тих, хто довіряє президенту та Заходу, готовність до поступок мінімальна: 69% проти будь-яких поступок.

Київський міжнародний інститут соціології провів власне опитування упродовж 20 вересня – 3 жовтня 2024 року серед 2004 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України.