ЗСУ звільнили більше половини територій, захоплених РФ після 24 лютого

Збройні Сили України звільнили вже більше половини територій, які Росія захопила після 24 лютого 2022 року.

До таких висновків дійшов OSINT-дослідник DefMon, який з перших днів війни укладає карти бойових дій в Україні.

За його розрахунками, після зачистки правого берега Дніпра ЗСУ сумарно звільнили 52,5% окупованих з лютого 2022-го територій.

Станом на 14 листопада 2022, за оцінкою DefMon, українські сили звільнили майже 78 тис км² своєї території.

Під російською окупацією залишається майже 71 тис км², зайнятих після 24 лютого. До цієї території входять кілька населених пунктів Миколаївської області (села Очаківської громади на Кінбурнській косі), лівобережна частина Херсонщини, окупована частина Запорізької області, деякі населені пункти Харківщини і території Донбасу.

Загалом під російською окупацією включно з “ОРДЛО” (окуповані території Донецької та Луганської областей за лінією розмежування до 24.02) та АР Крим залишається до 120 тис км². Це майже 20% території України.

Дослідник зазначає, що росіянам на піку окупаційної кампанії вдалося зайняти майже 200 тис км² (разом з ОРДЛО і Кримом).

Загалом ЗСУ в ході контрнаступу звільнили 39% усіх окупованих територій.