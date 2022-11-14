Суспільство

ЗСУ звільнили більше половини територій, захоплених РФ після 24 лютого

14 Листопада 2022 13:13
73
Деокупація

Збройні Сили України звільнили вже більше половини територій, які Росія захопила після 24 лютого 2022 року.

До таких висновків дійшов OSINT-дослідник DefMon, який з перших днів війни укладає карти бойових дій в Україні.

За його розрахунками, після зачистки правого берега Дніпра ЗСУ сумарно звільнили 52,5% окупованих з лютого 2022-го територій.

Станом на 14 листопада 2022, за оцінкою DefMon, українські сили звільнили майже 78 тис км² своєї території.

Під російською окупацією залишається майже 71 тис км², зайнятих після 24 лютого. До цієї території входять кілька населених пунктів Миколаївської області (села Очаківської громади на Кінбурнській косі), лівобережна частина Херсонщини, окупована частина Запорізької області, деякі населені пункти Харківщини і території Донбасу.

Загалом під російською окупацією включно з “ОРДЛО” (окуповані території Донецької та Луганської областей за лінією розмежування до 24.02) та АР Крим залишається до 120 тис км². Це майже 20% території України.

Дослідник зазначає, що росіянам на піку окупаційної кампанії вдалося зайняти майже 200 тис км² (разом з ОРДЛО і Кримом).

Загалом ЗСУ в ході контрнаступу звільнили 39% усіх окупованих територій.


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