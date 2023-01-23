ЗСУ знищили катер, з якого Росія хотіла висадити диверсантів під Херсоном

Збройні Сили України знищили цивільний катер, з якого росіяни хотіли висадити диверсійну групу на одному з островів на Дніпрі в районі Херсона. Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Військові заявляють, що диверсійно-розвідувальна група окупантів намагалася висадитися на одному із Потьомкінських островів на Дніпрі під Херсоном.

ЗСУ вразили легкомоторний цивільний катер, який росіяни вкрали та облаштували для військових цілей.

“Окупанти ніяк не зрозуміють: все, що вони облаштують під “російський військовий корабель”, українські бійці відправлять єдиним відомим усім курсом”, — заявили в ОК “Південь”.