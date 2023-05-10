Суспільство

ЗСУ змусили росіян відступити на два км на окремих ділянках, – Сирський

10 Травня 2023 18:56
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війна, бахмут

На Бахмутському напрямку Сили оборони України змусили російських терористів відступити на дистанцію до 2-х кілометрів.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський у telegram.

“Завдяки продуманій обороні на Бахмутському напрямку, ми отримуємо результати ефективних дій наших підрозділів. У тому числі, проводимо ефективні контратаки. На окремих ділянках фронту ворог не зміг втримати натиск українських захисників та відступив на дистанцію до 2-х кілометрів”, – заявив Сирський.

За словами командувача Сухопутних військ, наші сили оборони надійно тримають фронт та не дають ворогу просунутись вперед. Битва за Бахмут триває.


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