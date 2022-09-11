ЗСУ зайшли в Козачу Лопань

Селище Козача Лопань звільнене від окупантів, населений пункт перебуває під контролем Збройних сил України.

Про це вдень 11 вересня повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

“Сьогодні 11 вересня і ми перебуваємо в нашому рідному селищі Козача Лопань. Ось як місцеві мешканці зустрічають наших захисників. Козача є, була і буде Україною. Ніякого “руского міра” тут не буде”, — прокоментував Задоренко.

Голова громади показав відео з селища, на якому місцеві жителі дякують ЗСУ за звільнення від російських загарбників. До Козачої Лопані Вячеслав Задоренко прийшов пішки.