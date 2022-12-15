Суспільство

ЗСУ за добу знищили 590 окупантів, 2 РСЗВ та 5 танків, – Генштаб За минулу добу збройні сили знищили 590 окупантів, таким чином загальна кількість вбитих загарбників сягнула 96 590 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 15.12 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 96 590 (+590) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 975 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 946 (+9) од,

артилерійських систем – 1 943 (+12) од,

РСЗВ – 406 (+2) од,

засобів ППО ‒ 211 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 644 (+27),

крилатих ракет ‒ 592 (+0),

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 563 (+1) од,

спеціальної техніки ‒ 172 (+1). Поділитися:



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