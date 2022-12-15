Суспільство

ЗСУ за добу знищили 590 окупантів, 2 РСЗВ та 5 танків, – Генштаб

15 Грудня 2022 10:38
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війна

За минулу добу збройні сили знищили 590 окупантів, таким чином загальна кількість вбитих загарбників сягнула 96 590 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 15.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 96 590 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 975 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 946 (+9) од,
  • артилерійських систем – 1 943 (+12) од,
  • РСЗВ – 406 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 211 (+0) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів – 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 644 (+27),
  • крилатих ракет ‒ 592 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 563 (+1) од,
  • спеціальної техніки ‒ 172 (+1).

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