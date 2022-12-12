Суспільство

ЗСУ за добу ліквідували 620 окупантів та знищили 24 танки

12 Грудня 2022 10:06
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війна

Українські військові за минулу добу ліквідували ще 620 окупантів та чимало ворожої техніки. Загалом з початку повномасштабної війни Росія втратила 94 760 своїх військових.

Про це свідчать дані Генштабу.

Загальні бойові втрати противника станом на 11 грудня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 94 760 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків – 2966 (+24) од,
  • бойових броньованих машин – 5928(+8) од,
  • артилерійських систем – 1929 (+1) од,
  • РСЗВ – 397 (+0) од,
  • засобів ППО – 211 (+0) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів – 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+4),
  • крилатих ракет – 592 (+0),
  • кораблів /катерів – 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4544 (+4) од,
  • спеціальної техніки – 169 (+2).

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