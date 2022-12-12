Суспільство

ЗСУ за добу ліквідували 620 окупантів та знищили 24 танки Українські військові за минулу добу ліквідували ще 620 окупантів та чимало ворожої техніки. Загалом з початку повномасштабної війни Росія втратила 94 760 своїх військових. Про це свідчать дані Генштабу. Загальні бойові втрати противника станом на 11 грудня орієнтовно склали: особового складу – близько 94 760 (+620) осіб ліквідовано,

танків – 2966 (+24) од,

бойових броньованих машин – 5928(+8) од,

артилерійських систем – 1929 (+1) од,

РСЗВ – 397 (+0) од,

засобів ППО – 211 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+4),

крилатих ракет – 592 (+0),

кораблів /катерів – 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4544 (+4) од,

спеціальної техніки – 169 (+2). Поділитися:



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