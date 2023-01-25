Суспільство

ЗСУ відійшли із Соледара, — Череватий

25 Січня 2023 13:23
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війна

Збройні Сили України відійшли з Соледара на Бахмутському напрямку, аби зберегти життя особового складу. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий у коментарі Суспільному.

За його словами, українські воїни закріпилися на попередньо підготовлених рубежах оборони.

Він зазначив, що у Соледарі було виконане основне завдання — не дати росіянам системно прорвати фронт, вийти в тил та рухатися на оперативний простір на Донеччині.

Череватий заявив, що ЗСУ знищили максимальну кількість особового складу та вимотали противника.

Окремо він наголосив, що лінія фронту в Соледарі була вирівняна, оточення чи масового потрапляння в полон українських бійців не було.

“Це війна. Кожен воєначальник діє з урахуванням максимальної вигоди для своїх військ. Ми не можемо собі дозволити таку розкіш, яку дозволяє наш ворог, просто кидати бійців на вбивство. Намагаємося маневрувати, бити вогнем, застосовувати тактик малих груп, щоб максимально виснажити ворога” — сказав Череватий.

Спікер ЗСУ звернув увагу, що РФ хоче привернути увагу до маленького Соледара на тлі того, що перед цим зазнала великих поразок під Києвом, у Харківській області та Лимані, а також у Херсоні.


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