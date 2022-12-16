ЗСУ відбили ворожі атаки біля 22 населених пунктів, – Генштаб

15 грудня Сили оборони відбили атаки в районах 22 населених пунктів та уразили 5 пунктів управління противника.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Олександропіль, Новобахмутівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.

Протягом минулої доби противник завдав 23 авіаційних та 4 ракетних удари, 2 з яких – по цивільних об’єктах міста Харкова. Також ворог здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, і по житлових кварталах, є загиблі серед мирного населення.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Мінометних обстрілів зазнали населені пункти Запсілля та Попівка Сумської області.

обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Мінометних обстрілів зазнали населені пункти Запсілля та Попівка Сумської області. На Слобожанському напрямку ворог обстріляв з танків та артилерії райони населених пунктів Червона Зоря, Висока Яруга, Красне, Мороховець, Стариця, Дворічна та Новомлинськ Харківської області.

ворог обстріляв з танків та артилерії райони населених пунктів Червона Зоря, Висока Яруга, Красне, Мороховець, Стариця, Дворічна та Новомлинськ Харківської області. На Куп’янському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вільшана, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Котлярівка, Берестове, Першотравневе Харківської області та Стельмахівка і М’ясожарівка на Луганщині.

противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вільшана, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Котлярівка, Берестове, Першотравневе Харківської області та Стельмахівка і М’ясожарівка на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог обстріляв райони Макіївки, Площанки, Червонопопівки Луганської області та Ямполівки, Торського і Ведмежого Донецької області.

ворог обстріляв райони Макіївки, Площанки, Червонопопівки Луганської області та Ямполівки, Торського і Ведмежого Донецької області. На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли по районах населених пунктів. Зокрема – Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Північне та Опитне Донецької області.

противник здійснив обстріли по районах населених пунктів. Зокрема – Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Північне та Опитне Донецької області. На Авдіївському напрямку постраждали Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

постраждали Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпілське, Оріхів і Кам’янське на Запоріжжі; Марганець і Нікополь Дніпропетровської області та Новотягинка, Іванівка, Токарівка, Інгулець, Придніпровське, Антонівка, Дніпровське, Херсон, Білозерка і Янтарне Херсонської області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Також наші захисники збили 2 БпЛА типу “Орлан-10”.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління, 4 райони зосередження особового складу противника, 6 артилерійських позицій, 2 склади боєприпасів, а також склад пально-мастильних матеріалів.