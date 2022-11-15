ЗСУ відбили атаки окупантів біля 10 населених пунктів, – Генштаб

Російські окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території та зосереджують зусилля на стримуванні дій ЗСУ на окремих напрямках, продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас, вони ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське Луганської області; Білогорівка, Бахмут, Бахмутське, Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новокалинове, Новомихайлівка, Первомайське Донецької області.

Росіяни не припиняють обстрілів населених пунктів та позицій підрозділів Сил оборони України вздовж лінії зіткнення, ведуть повітряну розвідку. Продовжують завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом минулої доби окупанти завдали 4 ракетних та 23 авіаційні удари, здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Проте, на інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Ворожба, Миколаївка, Ромашкове, Степок, Юнаківка Сумської області;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Ворожба, Миколаївка, Ромашкове, Степок, Юнаківка Сумської області; на Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів в районах населених пунктів Глибоке, Огірцеве, Охрімівка, Різникове, Стариця, Стрілеча, Тернова Харківської області;

– з артилерії різних типів в районах населених пунктів Глибоке, Огірцеве, Охрімівка, Різникове, Стариця, Стрілеча, Тернова Харківської області; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дворічна, Загризове, Кислівка, Колодязне, Копанки, Котлярівка, Табаївка Харківської області; Берестове, Іванівка Донецької області; Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка, Стельмахівка Луганської області;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дворічна, Загризове, Кислівка, Колодязне, Копанки, Котлярівка, Табаївка Харківської області; Берестове, Іванівка Донецької області; Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка, Стельмахівка Луганської області; на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Григорівка, Озарянівка, Кліщіївка, Курдюмівка, Серебрянка, Соледар, Спірне, Торецьк, Яковлівка Донецької області;

– з танків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Григорівка, Озарянівка, Кліщіївка, Курдюмівка, Серебрянка, Соледар, Спірне, Торецьк, Яковлівка Донецької області; на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка, Новоселівка Друга, Первомайське Донецької області;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка, Новоселівка Друга, Первомайське Донецької області; на Новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Золота Нива, Нескучне, Новопіль, Павлівка, Парасковіївка, Пречистівка Донецької області;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Золота Нива, Нескучне, Новопіль, Павлівка, Парасковіївка, Пречистівка Донецької області; на Запорізькому напрямку – з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Білогір’я, Дорожнянка, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новопокровка, Темирівка;

– з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Білогір’я, Дорожнянка, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новопокровка, Темирівка; на Херсонському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вищетарасівка, Добра Надія, Іллінка Дніпропетровської області; Дудчани, Новоолександрівка, Одрадокам’янка та Томарине Херсонської області.

Підтверджено ураження підрозділів росіян за попередні дні на окупованій території Луганської області. Так, в населеному пункті Мілуватка, Сили оборони України знищили штаб підрозділу російських окупаційних військ. Нині відомо про 30 загиблих та більш як 20 поранених російських загарбників.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 21 удар. Під ураження потрапили 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника.

За минулу добу Сили оборони України збили 2 БпЛА типу “Орлан”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 3 пункти управління, 19 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, позицію протиповітряної оборони та 2 склади боєприпасів російських окупантів.

На тимчасово окупованій території Луганської області росіяни шукають залишені приватні будинки для заселення в них військовослужбовців, які прибули для поповнення втрат окупаційних підрозділів. В населеному пункті Новоайдар російські загарбники, з метою уточнення інформації про покинуте житло, роздають місцевим жителям повідомлення з вимогою прибути до так званої “адміністрації” для уточнення даних.

В тимчасово окупованому Криму відзначається поступове відновлення руху автомобільного транспорту через Керченський міст. Дозвіл на проїзд через нього мають водії легкових автомобілів після ретельної перевірки. Решта транспортного сполучення здійснюється через поромні переправи.