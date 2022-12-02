Суспільство

ЗСУ відбили атаки біля 14 населених пунктів і уразили 4 пункти управління ворога

2 Грудня 2022 07:20
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війна

Сили оборони за минулу добу відбили ворожі атаки в районах 14 населених пунктів, уразили пункти управління, райони зосередження і ЗРК ворога.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка на Донеччині.

Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харківської та Донецької областей. Здійснив 30 авіаційних ударів по позиціях наших військ та понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по районах населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

  • На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь продовжується підготовка окремих підрозділів противника.
  • На Слобожанському напрямку ворог продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Слобожанське, Огірцеве, Бочкове, Мала Вовча, Бударки, Стрілеча, Тернова, Чугунівка, Дворічне та Западне Харківської області.
  • На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів Табаївка, Крохмальне і Берестове Харківської області; Стельмахівка, М’ясожарівка, Макіївка і Площанка на Луганщині та Новоселівка і Торське Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали об’єкти в районах населених пунктів Андріївка, Серебрянка, Верхньокам’янське, Дружба, Спірне, Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Північне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Кліщіївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення. Вогневого ураження з танків та артилерії різних типів зазнали райони Авдіївки, Первомайського, Веселого, Красногорівки та Мар’їнки на Донеччині.
  • На Новопавлівському напрямку ворог обороняється. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Богоявленка, Парасковіївка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар та Павлівка Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку ворог веде оборонні дії. Вогневого ураження зазнали Нікополь, Кам’янське, Гуляйполе, Дорожнянка, Білогір’я Запорізької області та Ільїнка на Дніпропетровщині.
  • На Херсонському напрямку ворог також в обороні. Артилерійського впливу зазнали райони населених пунктів, що розташовані на правому березі річки Дніпро, зокрема, Качкарівка, Токарівка та Антонівка Херсонської області. Ворог не припиняє обстрілювати передмістя і місто Херсон.

На тимчасово зайнятій території Херсонської області ворог посилив фільтраційні заходи. Зокрема, на пропускних пунктах на в’їзд та виїзд з міста Генічеськ окупанти перевіряють всі транспортні засоби, документи і телефони місцевих жителів.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

За минулу добу воїни ЗСУ збили 1 БпЛА типу “Орлан-10”. Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, район зосередження особового складу та ОВТ, а також 5 інших важливих об’єктів окупантів.


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