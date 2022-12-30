Суспільство

Знищено 58 із 70 крилатих ракет, чотири БПЛА і вертоліт МІ-8. Повітряні сили уточнили дані за 29 грудня

30 Грудня 2022 11:42
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війна

За уточненою інформацією, під час вчорашньої масованої ракетної атаки російських окупаційних військ, знищено 58 із 70 крилатих ракет. Крім того, на східному напрямку протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено три розвідувальні БПЛА та вертоліт Мі-8.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Ще один безпілотник «Орлан-10» знищено на Київщині саме під час ракетної атаки. Окупанти планували використати БПЛА для здійснення повітряної розвідки та виявлення позицій української ППО.

В Командування закликають громадян не публікувати дані про обстріли, позиції наших ППО та іншу чутливу інформацію, яку ворог обов’язково використає для наступних атак.


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