Суспільство

Зеленський відвідав військових, які ведуть наступальні дії на Донеччині

14 Серпня 2023 18:32
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війна, зеленський

Президент Володимир Зеленський відвідав українських військових на Донеччині.

“Під час робочої поїздки на Донеччину Президент України Володимир Зеленський відвідав штаби бригад, які ведуть наступальні дії в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Соледар”, – повідомляє пресслужба ОП.

Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо оперативної обстановки на ділянках відповідальності бригад та особливостей застосування різних видів озброєння.

Президент також обговорив із комбригами та комбатами військових з’єднань проблемні питання, із якими стикаються військовослужбовці, та шляхи їхнього розв’язання.

Комбриги й комбати передали Президенту потреби в озброєнні, боєприпасах і техніці, зокрема у фронтових системах ППО та різних видах БпЛА.

Крім того, було обговорено питання посилення підготовки солдатів, сержантів та офіцерів, розширення можливостей командирів із керівництва особовим складом, спрощення бюрократичних процедур в армії, зокрема в процесі комплектації підрозділів, а також удосконалення роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військово-лікарських комісій.


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