Зеленський присвоїв звання Сергію Сові Героя України

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно старшому солдату Сергію Сові.

Відповідний указ №666/2022 оприлюднений на сайті глави держави.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Сові Сергію Олександровичу – старшому солдату (посмертно)», – ідеться в документі.

Тіло загиблого Сергія Сови було знайдене під час ексгумації у визволеному від російських загарбників місті Ізюм Харківської області із жовто-синім браслетом на руці. Військовослужбовця впізнала за татуюванням дружина.