Суспільство

Зеленський присвоїв звання Сергію Сові Героя України

24 Вересня 2022 15:29
67

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно старшому солдату Сергію Сові.

Відповідний указ №666/2022 оприлюднений на сайті глави держави.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Сові Сергію Олександровичу – старшому солдату (посмертно)», – ідеться в документі.

Тіло загиблого Сергія Сови було знайдене під час ексгумації у визволеному від російських загарбників місті Ізюм Харківської області із жовто-синім браслетом на руці. Військовослужбовця впізнала за татуюванням дружина.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

Резко поднимая ставки, пуйло тем самым их резко снижает
Сергій ПРИТУЛА

Мобілізація росіян. Що далі?
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Горький Изюм
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін хоче воювати
усі думки
ТОП-новини
24 Вересня 2022 17:17
51

Російські найманці готують провокації вздовж білорусько-українського кордону
24 Вересня 2022 18:02
21

Збірна України розгромила Вірменію у матчі Ліги націй
24 Вересня 2022 16:00
64

У патронатній службі “Азову” розповіли про стан звільнених захисників
24 Вересня 2022 13:52
102

Заступника Шойгу по тилу відправлено у відставку
24 Вересня 2022 13:19
77

Інформація про торгівлю Україною західною зброєю виявилась фейком
Останні новини
усі новини