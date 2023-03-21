Суспільство

Зеленський провів засідання ставки: розглянули календар надходження зброї та боєприпасів від партнерів

21 Березня 2023 16:13
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Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, повідомляє сайт Президента України.

Учасники заслухали доповідь Головнокомандувача ЗСУ про оперативну обстановку на основних напрямках фронту. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про перебіг бойових дій у межах зон відповідальності ОСУВ «Хортиця», «Таврія», «Одеса» та «Північ». 

Керівник розвідки поінформував присутніх про ймовірні дії противника у найближчій перспективі. 

Члени Ставки також розглянули питання забезпечення сил оборони боєприпасами, зокрема календар надходження зброї та боєприпасів від партнерів України.  

Окрему увагу приділили питанню захисту інформації та запобігання її витоку.  


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