Суспільство

Зеленський провів засідання ставки: розглянули календар надходження зброї та боєприпасів від партнерів Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, повідомляє сайт Президента України. Учасники заслухали доповідь Головнокомандувача ЗСУ про оперативну обстановку на основних напрямках фронту. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про перебіг бойових дій у межах зон відповідальності ОСУВ «Хортиця», «Таврія», «Одеса» та «Північ». Керівник розвідки поінформував присутніх про ймовірні дії противника у найближчій перспективі. Члени Ставки також розглянули питання забезпечення сил оборони боєприпасами, зокрема календар надходження зброї та боєприпасів від партнерів України. Окрему увагу приділили питанню захисту інформації та запобігання її витоку. Поділитися:



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал