Суспільство

Зеленський провів Ставку: Обговорили ситуацію на передовій

9 Червня 2023 20:26
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війна, зеленський

Наразі увага України сконцентрована на всіх напрямках, де потрібні дії й де ворог може зазнати поразок.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

“Провів Ставку. Ситуація на передовій – цьому основна увага. Доповіді – командувачі оперативних напрямків, Головком, ГУР, Міністерство оборони, Мінстратегпром, Міністерство внутрішніх справ”, – заявив президент.

Він наголосив, що під час засідання було детально обговорено постачання та розподіл боєприпасів, посилення української артилерії та ППО.

“Увага сконцентрована на всіх напрямках, де наші дії потрібні і де ворог може зазнати тих чи інших поразок. Наші оборонні дії, активні дії, наші здобутки на передовій”, – підкреслив Зеленський.


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