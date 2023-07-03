Суспільство

Під час ранкового обстрілу росіяни влучили по будівлі СБУ в Сумах

3 Липня 2023 21:17
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війна

Сьогодні, 3 липня, російські окупанти атакували Суми “шахедами”, влучивши у житлові будинки і в будівлю Служби безпеки України.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні, зазначивши, що йде робота над посиленням української протиповітряної оборони.

Про влучання по будівлі СБУ в Сумах раніше заявляли російські пропагандисти. Сумська влада повідомляла про удари по житлових будинках та по адмінбудівлі, не конкретизуючи.

“На жаль, наша держава поки не має достатньої кількості якісних систем ППО, щоб захистити всю нашу територію та збивати всі ворожі цілі. Ворог цим користується, як сьогодні”, – зазначив Зеленський.

Президент заявив, що Україна зробить “все можливе й неможливе, щоб наша ППО стала найсильнішою”.

Він також розповів, що сьогодні йому доповідав командувач Повітряних сил генерал Микола Олещук щодо дій для посилення ППО.

“Щоб український повітряний щит зміг закрити від російського терору всю нашу територію, а в перспективі – стати основою для європейського повітряного щита. Це абсолютно потрібно і абсолютно можливо”, – заявив Зеленський.


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