Зеленський нагородив військовослужбовців, які відзначилися під час боїв на Харківщині

З нагоди Дня Збройних Сил України президент Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими, які захищали суверенітет і територіальну цілісність України на Харківщині під час широкомасштабного вторгнення Росії.

Зеленський вручив військовослужбовцям ордени та медалі.

Зокрема, президент присвоїв звання Героя України з врученням ордена “Золота Зірка” командиру 110-ї окремої мотопіхотної бригади Сухопутних військ ЗСУ полковнику Миколі Чумаку.

Прийнявши керівництво бригадою 12 квітня 2022 року, полковник одразу організував її доукомплектування. В умовах бойових дій йому фактично з нуля вдалося створити боєздатну бригаду, яка зупинила просування противника на визначених рубежах. Із березня до грудня підрозділи бригади утримують 42-кілометрову смугу оборони на Донеччині. Вміле тактичне комбінування та застосування резервів дало змогу, окрім стримування ворога, проводити контрнаступальні заходи.