Зеленський на Донбасі провів нараду щодо соціальної та безпекової ситуації в регіоні

Президент України Володимир Зеленський 22 березня відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку, а також воїнів, які проходять лікування після поранень. Нагородив героїв-захісників.

Після цього провів нараду щодо соціальної та безпекової ситуації на Донеччині.

Заслухав доповідь військового командування про стан оперативної обстановки в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Лиман».

Окремо обговорили відновлення зруйнованої інфраструктури. Забезпечення безперебійного постачання води та електроенергії. Розглянули фінансування закладів охорони здоров’я, які переміщено з тимчасово окупованих територій.