За минулу добу відбулось понад 35 бойових зіткнень – Генштаб

Протягом минулої доби відбулось понад 35 бойових зіткнень. Українські військові вразили 9 артилерійських засобів противника.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетного та 72 авіаційних удари, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На жаль, є загиблі та поранені серед дітей та цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнала портова інфраструктура та пункти зберігання зерна на півдні України, житлові будинки.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала удару по пункту управління ворога, 8 ударів по районах зосередження особового складу та 6 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом доби нашими захисниками було знищено 3 ударних БпЛА противника типу “Шахед-136”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 пункти управління, 3 засоби протиповітряної оборони, 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 4 станції радіоелектронної боротьби окупвнтів.