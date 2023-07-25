Суспільство

За минулу добу відбулось понад 35 бойових зіткнень – Генштаб

25 Липня 2023 07:43
читать на русском →
війна

Протягом минулої доби відбулось понад 35 бойових зіткнень. Українські військові вразили 9 артилерійських засобів противника.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетного та 72 авіаційних удари, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На жаль, є загиблі та поранені серед дітей та цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнала портова інфраструктура та пункти зберігання зерна на півдні України, житлові будинки.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала удару по пункту управління ворога, 8 ударів по районах зосередження особового складу та 6 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом доби нашими захисниками було знищено 3 ударних БпЛА противника типу “Шахед-136”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 пункти управління, 3 засоби протиповітряної оборони, 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 4 станції радіоелектронної боротьби окупвнтів.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
25 Липня 2023 09:41

Мураєву повідомили про підозру у держзраді

25 Липня 2023 10:37

У Києві на блокпосту збили двох військових
25 Липня 2023 10:08

ГУР опублікувало секретну доповідь для Кремля про те, як РФ зривала зернову угоду
25 Липня 2023 08:58

Резніков обіцяє продовжувати демілітаризацію Криму
25 Липня 2023 07:48

Кількість жертв вчорашнього обстрілу Костянтинівки збільшилась

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

Александр КИРШ

Foreign Affairs предложили Байдену организовать замену российского руководства

Микола КНЯЖИЦЬКИЙ

Кіно про Паровоза – символ загрозливої деградації

Сергій ТРОНЬ

Нові криптопроєкти у світі – варіантів для вкладень дедалі більше

Александр КИРШ

Украина в НАТО вместо США,или Новое заявление Трампа

Александр КИРШ

“Вова, скажи дядям спасибо”

усі думки