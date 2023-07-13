Суспільство

За добу відбулося понад 35 бойових зіткнень на 5 напрямках, – Генштаб

13 Липня 2023 07:07
8
читать на русском →
війна

Росія зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. ЗСУ знищили 16 артилерійських засобів окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками іранського виробництва типу Shahed. Усього було задіяно 15 дронів-камікадзе. В результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено 11 ударних БпЛА.

Загалом, ворог завдав понад 60 авіаційних ударів та здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені цивільні люди, серед яких є діти, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 35 бойових зіткнень”.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 4 – по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції РЕБ противника.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
13 Липня 2023 07:57
12

У Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки окупантів

13 Липня 2023 09:21
3

Генсек ООН запропонував Путіну підключити банк до SWIFT в обмін на продовження зернової угоди, – Reuters
13 Липня 2023 08:47
9

ЗСУ наступають на трьох напрямках, ворог активно застосовує резерви
13 Липня 2023 07:07
8

За добу відбулося понад 35 бойових зіткнень на 5 напрямках, – Генштаб
13 Липня 2023 06:57
14

Вночі росіяни атакували Київ: ППО збила близько 10 “шахедів”

Останні новини
усі новини

Думки

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО

Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины

Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів

Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают

Леонид ЛОГВИНЕНКО

Тінь війни

Александр КИРШ

США — конечно, Главная страна мира, но Украина — в мире важнее

усі думки