Избегайте 5 самых больших ошибок при машинной стирке

Знаете ли вы, что стиральная машина является одним из самых больших пожирателей энергии в доме? Ввиду высоких цен на энергоносители и в целях защиты климата стоит присмотреться к ним и к тому, как они используются. Не верьте тем, кто говорит, что стиральная машина самсунг не стоит своих денег. Современные “стиралки” корейского производителя всегда эффективны и себя окупают.

Примерно в 86 процентах украинских домохозяйств есть стиральная машина, и иногда она используется более, а иногда менее эффективно. Загрузить стиральную машину “наполовину”? Стирать белье при температуре 60 градусов? Использовать много моющего средства? Если вы избежите некоторых распространенных ошибок, можно сэкономить приличное количество денег, воды и электричества, защищая при этом окружающую среду и климат. И свою одежду, кстати, то же.

Ошибка №1: стирка с половинной загрузкой

Если возможно, используйте стиральную машину только тогда, когда она заполнена до своих максимальных характеристик. Если вы запускаете наполовину заполненную машину из-за отсутствия одной красной футболки, вы тратите впустую энергию, воду и моющее средство. Лучше собирайте цветное и светлое белье отдельно до нужного веса, и только затем стирайте его.

Ошибка №2: стирка при высокой температуре воды

Для верхней одежды, такой как джинсы, футболки или пуловеры, 30, максимум 40 градусов вполне достаточно, чтобы они вновь стали чистыми. Стирка при температуре 60 градусов рекомендуется только для нижнего белья, постельного белья, полотенец и сильнозагрязненного (детского) белья. О настройке 90 градусов на стиральной машине можно забыть, она оправдана только в самых исключительных случаях. Чем выше температура, тем выше энергопотребление, а чем выше энергопотребление, тем дороже вам обойдутся постирушки.

Вы можете сэкономить до 1000 гривен в год, если будете стирать при температуре 30 вместо 60 градусов (при условии двух стирок в неделю). А при нынешнем росте цен экономия будет еще выше.

Ошибка № 3: использование слишком большого количества моющего средства

Чем больше – тем лучше? Напротив. Слишком большое количество моющего средства может нанести вред окружающей среде.

во-первых, даже самое лучшее экологически чистое моющее средство необходимо производить, упаковывать и очищать. Чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду, вы всегда должны использовать моющие и чистящие средства как можно экономнее;

во-вторых, достаточно современные стиральные машины распознают, когда было использовано слишком много моющего средства, и компенсируют это дополнительными циклами полоскания и большим количеством воды. В результате процесс стирки занимает неоправданно много времени, а стиральная машина тратит энергию впустую. Поэтому стоит следовать инструкциям по дозировке моющих средств.

И даже если у вас “жесткая” вода, не обязательно выбирать ту дозировку, которая указана на упаковке. Для нормально и слабозагрязненного белья достаточно рекомендуемой дозировки для “средней” степени жесткости. Так вы защитите окружающую среду и сэкономите деньги.

Дозировка в соответствии с “жестким” диапазоном имеет смысл только для сильно загрязненного белья.

Ошибка №4: предварительная стирка

Программа предварительной стирки почти всегда лишняя. Обычно загрязненный повседневный текстиль можно стирать в любой современной стиральной машине, даже без предварительной стирки. Предварительная стирка полезна только для очень грязной одежды. Замачивание в уксусе или хозяйственном мыле перед стиркой более экологично и столь же эффективно.

Ошибка № 5: стирать слишком часто

Не волнуйтесь, мы не рекомендуем носить грязную или дурно пахнущую одежду. Но так же, как и с душем, люди часто переусердствуют в этом вопросе. Вы можете носить пару джинсов в течение добрых пяти-десяти дней, если, конечно, не прольете на них что-то вкусное. И не каждую футболку нужно стирать после того, как ее надели один раз. Часто бывает достаточно просто ненадолго проветрить одежду.

Последний совет – выбирайте современную стиральную машину. Как и технологии производства смартфонов, эти незаменимые помощники также быстро обновляются!

Современные стиральные машины имеют много преимуществ перед более старыми моделями: В настоящее время самое энергосберегающее устройство потребляет примерно 0,5 – 0,6 киловатт-часов электроэнергии. Машинки, которым больше десяти лет, зачастую потребляют более 200 киловатт-часов. Современные модели также имеют явное преимущество по объему воды и расходу моющих средств.

Конечно, нет смысла покупать новую стиральную машину, если старая еще исправно работает. Но если вы думаете о покупке новой машины, то выбирайте современную модель с классом энергоэффективности А+++.