Суспільство

Єврокомісія: Україна, за оцінками, втратила у війні 100 тисяч військових

30 Листопада 2022 10:56
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війна

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у середу виступила зі зверненням, у якому навела оцінку втрат України у війні проти Росії у 100 тисяч військових.

Фон дер Ляєн присвятила звернення плану конфіскації заморожених російських активів та створенню спецтрибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти України.

“Вторгнення Росії в Україну принесло смерть, спустошення та невимовні страждання. Усі ми пам’ятаємо жахи Бучі. За оцінками, на сьогодні загинули понад 20 тисяч мирних жителів і 100 тисяч українських військових”, – сказала президентка Єврокомісії.

Вона заявила, що Росія повинна заплатити за свої жахливі злочини, в тому числі за злочин агресії проти суверенної держави.


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