Які подарунки точно оцінять ваші друзі?

Всі ми любимо святкувати різноманітні святкові події зі своїми рідними та самими близькими друзями, для яких намагаємося завжди вибрати найкращі подарунки. І якщо те чи інше свято вже майже на порозі, а ви так і не знайшли ідеальний презент, то вам точно варто звернути увагу на враження від компанії bodo. Там ви знайдете велику кількість крутих сертифікатів і про деякі з них ми і розкажемо вам сьогодні.

VR-квест

Дуже цікаве місце, які ваші друзі можуть відвідати удвох, ну або ваш найкращий друг може взяти вас з собою. Там ви одягнете спеціальні шоломи і зможете зануритись у віртуальний світ, де і буде відбуватися сам квест. У вас буде лише година для того, щоб вирішити всі завдання та розгадати головоломки, але цей час буде настільки насичений подіями, що ви ще довго будете його згадувати!

Stand Up вечір

Гумор здатен рятувати від поганих думок і допомагає хоч ненадовго забути про усі проблеми, тож такий презент завжди є дуже актуальним. Ваш приятель зможе сам обрати коміка, виступ якого він захоче послухати і відправитись на його концерт, де ваш друг точно зуміє зарядитись позитивними емоціями на довгий час.

Вечеря з безлімітним м’ясом

Доволі цікавий сертифікат, який точно має сподобатись усім тим, хто любить м’ясні страви. Ваші друзі відправляться у ресторан, який працює по системі родізіо, тобто у ньому вони зможуть з’їсти стільки смачних страв, скільки самі захочуть. Можете не сумніватися, їм сподобається таке проведення часу і вони точно будуть вдячні вам за подібний досвід.

Стрибки на батуті

Ваші друзі вирушать у спеціальний центр, де знаходяться батути і під керівництвом досвідченого тренера навчаться правильно на них стрибати. Вони навчаться правильно тримати баланс, безпечно приземлятись і навіть робити нескладні трюки. Повірте, для ваших друзів це буде дійсно цікаве і активне проведення часу!

Картинг

Ще один сертифікат, який стане чудовим подарунком для багатьох ваших друзів. Адже на картинг ви можете відправитись своєю компанією і влаштувати там справжні перегони, що точно прийде до душі любителям азарту та екстриму. Ну а оскільки управляти картом можуть навіть ті, хто жодного разу не був за рулем автомобіля, то такий варіант відпочинку дійсно підходить всім.

Екскурсія на броварню

Це ідеальний подарунок для друзів, які люблять пити пиво і давно хотіли дізнатися усі секрети варки цього напою. Вашу приятелі зможуть відправитись на справжню броварню, де їм не тільки покажуть як саме вариться цей напій, а й нададуть можливість продегустувати декілька сортів пива.

Ми впевнені, що ви зможете знайти дійсно цікаві ідеї для подарунків друзям і влаштуєте для них справжнє свято!