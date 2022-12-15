Як зберегти красу рук взимку?

Холод, вітер, перепад температур згубно впливають на стан шкіри рук. Вона червоніє, лущиться, пересихає, грубіє. Уникнути цих проблем можна. Як саме — розповідаємо.

Правильний крем — запорука красивої шкіри взимку

Причина більшості проблем зі шкірою рук, зокрема й тих, які виникають взимку — пошкодження ліпідного бар’єра. Саме він захищає епідерміс від пересихання й негативних зовнішніх чинників. Тому найкраще, що можна зробити для своїх ручок взимку — відновити їхній ліпідний бар’єр. Для цього знадобиться косметика зі специфічними властивостями.

Скажімо, міжнародний бренд La Roche Posay крем для рук виготовляє з натуральних складників, серед яких обов’язково є термальна вода, ніацинамід, гліцерин, поєднані в інноваційні формули. Засіб з таким складом дозволяє вирішити одразу декілька типових для зими проблем з руками:

усуває подразнення та почервоніння;

якісно зволожує шкірний покрив на всіх рівнях;

створює захисний шар, який сповільнює випаровування вологи;

пом’якшує шкіру, усуває шорсткість.

Креми для рук La Roche-Posay, як і решта розробок компанії, є засобами з групи дерматокосметики. Це означає, що їхні формули більш ефективні, ніж в кремах мас-маркету, а в складі не містяться речовини, які б могли викликати алергію чи зашкодити проблемній шкірі.

Дерматокосметичні креми не містять компонентів, які викликають звикання, тому такі засоби ідеально годяться для щоденного догляду за шкірою впродовж усієї зими, відновлюючи та підтримуючи ліпідний бар’єр. А безпечний склад косметики La Roche-Posay робить її корисною навіть для людей, які проходять лікування атопічного дерматиту.

Що ще важливо для шкіри рук взимку?

Окрім використання правильного крему, в програму догляду за шкірою рук взимку варто включити й інші пункти.

Перш за все в холодну та вітряну погоду не ігнорувати рукавички. Цей аксесуар не лише зігріє, але й захистить від згубного впливу несприятливої погоди.

Крім того, час від часу варто робити масляні маски та масажі, які покращують кровообіг в кінцівках. Для профілактики почервоніння чи посиніння пальців для миття не варто використовувати занадто гарячу воду. А щоби уникнути огрубіння та лущення шкірного покриву, не слід виходити з мокрими руками на холод чи вітер. Сподіваємося, ці поради допоможуть вам подбати про свої ручки взимку.