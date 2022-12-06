Суспільство

Як виглядає російська база авіації “Енгельс-2” після вибуху 5 грудня

6 Грудня 2022 17:24
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Журналісти “Схем” опублікували фото, на якому зображено, як виглядала авіабаза стратегічної авіації РФ “Енгельс-2” у Саратовській області після вибуху, який стався вранці 5 грудня.

“На знімку за 6 грудня о 9:00 видно скупчення пожежних машин, а також один з літаків Ту-95 – схоже, пошкоджений.

Для порівняння на знімках за 4 грудня можна побачити, яка авіація була там раніше:

  • 21 бомбардувальник Ту-95
  • 6 бомбардувальників Ту-160
  • 2 вантажно-транспортних ІЛ-76
  • 1 вантажний літак Ан-124 “Руслан”

На знімку за 6 грудня, після вибуху, кількість літаків зменшилась”, – розповіли “Схеми”.


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