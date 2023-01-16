Як крипта допомагає Україні. Досвід фандрейзингу Фонду Сергія Притули та WhiteBIT на Bayraktar та Javelin

Починаючи з 3 червня 2022 року криптовалютна біржа WhiteBIT є партнером Благодійного фонду Сергія Притули. Співпраця дає змогу донатити на підтримку України в криптовалюті з будь-якої точки світу.

Космічна швидкість зборів, всеосяжна народна підтримка та мільярди на допомогу українським військовим. Усе це про Фонд Сергія Притули — благодійний проєкт одного з найпопулярніших волонтерів України. З початку повномасштабного вторгнення фонд відкрив мілітарний та гуманітарний штаби для допомоги військовим та цивільним на окупованих територіях. Завдяки зусиллям світової спільноти фонд забезпечує українську армію засобами зв’язку, оптичними пристроями, дронами, БПЛА, транспортом та засобами тактичної медицини.

Окрім регулярного збору коштів, фонд ініціює масштабні проєкти, до яких можна долучитися з будь-якої точки світу. Кожен охочий може зробити донат через банківський переказ та в цифровій валюті.

Уже понад пів року можливість здійснювати перекази в криптовалюті забезпечує криптобіржа WhiteBIT. Співпраця української біржі та фонду об’єднала тисячі небайдужих членів криптоком’юніті, які зробили величезний вклад у спільну справу. У період із серпня до грудня 2022 було здійснено 1729 транзакцій. Станом на грудень 2022 року загальна сума допомоги в криптовалюті склала понад 21 мільйон гривень, а середня сума внеску в криптовалюті — 12 724 гривень. Зробити благодійний внесок можна в найпопулярніших цифрових активах — BTC, ETH та USDT за адресою гаманця на офіційній платформі фонду.

До того ж завдяки криптодонатам WhiteBIT разом із ком’юніті викупили кришталевий мікрофон переможців «Євробачення-2022». $900 000 зібраних коштів було відправлено у Фонд Сергія Притули для закупівлі комплексу безпілотників для ЗСУ.

WhiteBIT розділяє цінності мільйонів громадян, хто словом та ділом допомагає Україні під час війни. Тому компанія бере участь у низці й інших благодійних проєктів. Нещодавно на аукціоні RM Sotheby’s СЕО компанії викупив Rolls-Royce Фреді Мерк’юрі за 11 мільйонів гривень, щоб якомога швидше розпочалося будівництво українського реабілітаційного центру для постраждалих від російського вторгнення.

WhiteBIT також підтримує українську освіту. Компанія уклала партнерство з НаУКМА, у межах якого реконструюють корпус Братських келій університету та створять першу магістерську програму з блокчейн-технологій. Зважаючи на суспільну цікавість до криптовалюти та її ефективність, WhiteBIT разом із Мінцифрою України запускають безплатний курс із криптограмотності. Ініціатива відкриє охочим світ блокчейн-технологій та допоможе розібратися з основами цифрових активів.

Довідка:

WhiteBIT — найбільша європейська централізована криптобіржа родом з України, заснована у 2018 році. Коріння команди — українці, більшість із міста Харків. Сьогодні компанія налічує понад 700 фахівців. На біржі представлено 350+ торгових пар, 270+ активів та 6 державних валют. Найвищий середньодобовий обсяг торгів становить понад $2,5 млрд.