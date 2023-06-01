Втрати Росії з початку війни становлять понад 208 тисяч військових, – Генштаб

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 1 червня, склали 460 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення за даними на 24 травня становить 208370 військових. Крім того, ЗСУ знищили два танки та 6 ББМ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 208370 (+460) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3804 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 7478 (+6) од,
- артилерійських систем – 3474 (+14) од,
- РСЗВ – 575 од,
- засоби ППО – 333 од,
- літаків – 313 од,
- гелікоптерів – 298 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3131 (+7),
- крилаті ракети – 1107 од,
- кораблі /катери – 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6239 (+9) од,
- спеціальна техніка – 458 (+4)
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