Суспільство

Втрати Росії з початку війни становлять понад 208 тисяч військових, – Генштаб

1 Червня 2023 09:12
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війна

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 1 червня, склали 460 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення за даними на 24 травня становить 208370 військових. Крім того, ЗСУ знищили два танки та 6 ББМ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 208370 (+460) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3804 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 7478 (+6) од,
  • артилерійських систем – 3474 (+14) од,
  • РСЗВ – 575 од,
  • засоби ППО – 333 од,
  • літаків – 313 од,
  • гелікоптерів – 298 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3131 (+7),
  • крилаті ракети – 1107 од,
  • кораблі /катери – 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6239 (+9) од,
  • спеціальна техніка – 458 (+4)

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