Втрати Росії з початку війни становлять понад 208 тисяч військових, – Генштаб

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 1 червня, склали 460 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення за даними на 24 травня становить 208370 військових. Крім того, ЗСУ знищили два танки та 6 ББМ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 208370 (+460) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3804 (+2) од,

бойових броньованих машин – 7478 (+6) од,

артилерійських систем – 3474 (+14) од,

РСЗВ – 575 од,

засоби ППО – 333 од,

літаків – 313 од,

гелікоптерів – 298 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3131 (+7),

крилаті ракети – 1107 од,

кораблі /катери – 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6239 (+9) од,

спеціальна техніка – 458 (+4)