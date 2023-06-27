Суспільство

Ворог зазнає великих втрат в артилерії – Генштаб

27 Червня 2023 08:24
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війна

Станом на ранок 27 червня втрати російських військ та їхніх найманців в Україні становлять близько 226 170. Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 590 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Також за минулу добу було знищено 89 одиниць техніки, зокрема, 28 артилерійських систем.

Втрати росіян у техніці:

  • танків – 4036 (+5) од,
  • бойових броньованих машин – 7834 (+14) од,
  • артилерійських систем – 4083 (+28) од,
  • РСЗВ – 626 (+2) од,
  • засоби ППО – 386 (+1) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 308 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3492 (+10),
  • крилаті ракети – 1261 (+2),
  • кораблі /катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6772(+21) од,
  • спеціальна техніка – 563 (+6).

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