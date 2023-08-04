Ворог відчайдушно намагається зупинити наш наступ, – Маляр

Ворог відчайдушно намагається зупинити наступ Сил оборони.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, для ворога епіцентром бойових дій залишається східний фронт. Там стратегічні напрямки його наступу. Ворог вважає, що завдавши удар по Сходу, вони зможуть загалом переломити ситуацію на фронті. Тому найбільші зусилля зараз доклалають саме на Сході.

“Наші війська вчора і сьогодні весь відбивають ворожі атаки на Куп‘янському, Лиманському та Сватівському напрямках. Кількість ворожих обстрілів збільшилась. Ідуть важкі бої. Мета ворога – відтягнути на ці напрямки наші сили з напрямку наступу та прорвати нашу оборону”, – йдеться у повідомленні.

Крім того на Куп‘янському напрямку ворог поставив собі за мету повернення втрачених восени минулого року територій.

“Це складна і виснажлива боротьба, але наші оборонці не дають можливості ворогу реалізувати його плани”, – уточнила Маляр.

Вона також акцентує увагу, що на Бахмутському напрямку теж складна ситуація. На південному фланзі наші війська поступово крізь щільний артилерійський вогонь та мінування, але продовжують рух вперед. На північному фланзі ворог атакує – ми відбиваємо атаки. Тут так само ворог хоче повернути втрачені позиції.

“Також на Сході ворог атакує Авдіївський і Мар’їнський напрямки. Там теж гарячі бої, але наші оборонці не дають ворогу просуватись”, – уточнила чиновниця.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

“Ворог чинить шалений спротив. Окрім суцільного мінування, на ключових панівних висотах ворог обладнав захищені бетоновані інженерні укріплення. В таких важких умовах наші війська поступово, але дуже наполегливо рухаються вперед”, – резюмувала Маляр.