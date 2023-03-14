Суспільство

Внаслідок вибуху в Мелітополі загинув колаборант, – росЗМІ

14 Березня 2023 21:43
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окупація

У тимчасово окупованому Мелітополі внаслідок підриву автомобіля загинув колаборант Іван Ткач.

Про це повідомляє “Інтерфакс”.

Під час вибуху колаборант зазнав поранень, проте пізніше він помер у лікарні.

Екстрені служби окупантів заявили, що автомобіль Ткача підірвали саморобним вибуховим пристроєм.

Ткач володів однією із найбільших приватних транспортних компаній Мелітополя і тісно спілкувався з окупантами. Його призначили директором МУП “Міський транспорт” військово-цивільної адміністрації Запорізької області”.


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