Суспільство

Внаслідок вибуху в Мелітополі загинув колаборант, – росЗМІ У тимчасово окупованому Мелітополі внаслідок підриву автомобіля загинув колаборант Іван Ткач. Про це повідомляє “Інтерфакс”. Під час вибуху колаборант зазнав поранень, проте пізніше він помер у лікарні. Екстрені служби окупантів заявили, що автомобіль Ткача підірвали саморобним вибуховим пристроєм. Ткач володів однією із найбільших приватних транспортних компаній Мелітополя і тісно спілкувався з окупантами. Його призначили директором МУП “Міський транспорт” військово-цивільної адміністрації Запорізької області”. Поділитися:



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