Суспільство

Влада окупованого Севастополя заявила про атаку морськими дронами, у трьох бухтах зупинено рух транспорту

22 Березня 2023 08:07
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крим

Так званий губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив про атаку морськими дронами на місто, три бухти перекрили для переміщення суден.

Про це гауляйтер Севастополя написав у телеграмі.

Так, Михайло Развожаєв ствердив, що російські військові “впевнено і спокійно відбили атаку ворожих безпілотників на Севастополь”. Зазначається, що всього було відправлено три БПЛА, які намагалися проникнути в бухту, армія ж РФ їх ліквідувала.

“Від вибухів знищених ворожих морських безпілотників у будівлях на Леніна 2, у будинку Москви повибивало шибки”, – додав він.

Також співрозмовник російського РБК заявив, що бухти Північна, Радіогорка, Графська пристань – були перекриті для пересування суден.


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