Суспільство

Військові шпиталі рф відмовляються лікувати “добровольців”, яких поранили в Україні, – розвідка

18 Вересня 2022 18:13
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Збільшується кількість конфліктів між різними підрозділами окупаційних військ через нерівність у ставленні з боку командування.

Як повідомляє ГУР, один з батальйонів так званого «Союзу добровольців Донбасу» зазнав великих втрат під час боїв поблизу Авдіївки. Підрозділ доставив своїх поранених до шпиталю в ростові-на-дону. Втім, персонал шпиталю відмовився надавати медичну допомогу пораненим через відсутність у підрозділу статусу регулярного збройного формування. Адже «Союз добровольців Донбасу» був утворений за програмою добровільної мобілізації БАРС – бойового армійського резерву. В усіх подібних випадках лікарі посилаються на пряму вказівку командування.

Також назріває конфліктна ситуація між представниками зс рф та «мобілізованими з території «ЛДНР». Оскільки при відступі росіяни кидали «мобілізованих» на позиціях без жодної підтримки і допомоги. Через це втрати в підрозділах подекуди сягали 100% особового складу.

Серед особового складу окупаційного контингенту обговорюється інформація про втрати, які понесли зс рф в ході втечі. Зокрема про те, що на території Харківської області ними було залишено понад 200 одиниць військової техніки, в тому числі танки «Т-72Б3М», «Т-80БВМ», «Т-80УЕ», «БМП-2», САУ та автомобілів. При цьому зазначається, що найбільшу кількість техніки залишено у районі Балаклії на території ремонтної бази.


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