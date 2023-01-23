Суспільство

Від Антарктиди відколовся айсберг розміром з Лондон

23 Січня 2023 18:04
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айсберг, антарктида

Айсберг розміром приблизно з Лондон з його околицями відколовся від Антарктиди неподалік від британської дослідницької станції Халлі. Про це повідомляє BBC.

За оцінками вчених, площа айсберга становить близько 1550 квадратних кілометрів. Оскільки айсберг знаходиться в антарктичному квадранті, який проходить від 0 градусів довготи до 90 градусів західної широти, він матиме літеру “А” у своєму позначенні. Ймовірно, він називатиметься A81.

На станції Халлі наразі перебуває 21 особа. Експедиції нічого не загрожує, її учасники продовжуватимуть роботу до початку лютого, поки їх не заберуть. Галлей знаходиться приблизно в 15 км від лінії розриву.

Дані про рух льоду передаються до штаб-квартири Британської антарктичної служби у Кембриджі через GPS-датчики.

Айсберг відколовся від шельфового льодовика Бранта – це звичайне явище для цього регіону Антарктики. У разі небезпеки станцію Халлі зможуть відсунути від переднього краю льодовика. Це робили востаннє на початку 2017 року – тоді станцію перемістили на 23 км.


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