Вертоліт та десятки артсистем – втрати РФ за останню добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 26 липня, склали 460 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 243 680 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт та 22 артсистеми.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 243680 (+460) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4177 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 8136 (+5) од,
- артилерійських систем – 4727 (+22) од,
- РСЗВ – 698 од,
- засоби ППО – 457 (+3) од,
- літаків – 315 од,
- гелікоптерів – 311 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3993 (+16),
- крилаті ракети – 1307 од,
- кораблі /катери – 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7211 (+17) од,
- спеціальна техніка – 708 (+5).