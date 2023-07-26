Суспільство

Вертоліт та десятки артсистем – втрати РФ за останню добу

26 Липня 2023 08:30
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війна

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 26 липня, склали 460 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 243 680 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт та 22 артсистеми.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 243680 (+460) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4177 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 8136 (+5) од,
  • артилерійських систем – 4727 (+22) од,
  • РСЗВ – 698 од,
  • засоби ППО – 457 (+3) од,
  • літаків – 315 од,
  • гелікоптерів – 311 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3993 (+16),
  • крилаті ракети – 1307 од,
  • кораблі /катери – 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7211 (+17) од,
  • спеціальна техніка – 708 (+5).

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