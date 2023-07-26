Суспільство

Вертоліт та десятки артсистем – втрати РФ за останню добу Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 26 липня, склали 460 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 243 680 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт та 22 артсистеми. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 243680 (+460) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4177 (+3) од,

бойових броньованих машин – 8136 (+5) од,

артилерійських систем – 4727 (+22) од,

РСЗВ – 698 од,

засоби ППО – 457 (+3) од,

літаків – 315 од,

гелікоптерів – 311 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3993 (+16),

крилаті ракети – 1307 од,

кораблі /катери – 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7211 (+17) од,

спеціальна техніка – 708 (+5).



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