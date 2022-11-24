В Укренерго пояснили специфіку вчорашньої ракетної атаки на енегосистему України

Ціллю вчорашньої атаки були переважно об’єкти генерації, що спричинило системну аварію та масові знеструмлення споживачів в Україні та Молдові, повідомили в НЕК “Укренерго”.

Енергосистема Україні і Молдови наразі об’єднана і працює синхронно з європейською континентальною мережею.

НЕК “Укренерго” реалізує відповідний протокол дій по поверненню блоків електростанцій в роботу, та разом з обленерго застосовує резервні схеми заживлення споживачів. В першу чергу заживлюються об’єкти критичної інфраструктури по всій країні: водоканали, теплокомуненерго, системи водовідведення тощо. Ремонтні бригади Укренерго та обленерго не припиняють аварійно-відновлювальні роботи з моменту завершення атаки.

В підприємстві зауважили, що через специфіку атаки, яка спричинила зупинку атомних електростанцій, відновлення живлення в країні триває довше, ніж після попередніх атак. Наразі всі електростанції в Україні поступово повертаються в роботу: спочатку гідро та теплоелектростанції, пізніше – атомна генерація. На вечір 24 листопада диспетчерський центр Укренерго прогнозує зменшення дефіциту в системі.

Втім, дефіцит в енергосистемі все одно залишатиметься. Для того, щоб тримати її стабільну роботу в таких умовах “Укренерго” продовжує застосовувати графіки обмежень споживання.