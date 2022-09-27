Суспільство

В Росії військкома відправили відставку через “помилки в мобілізації”

27 Вересня 2022 14:49
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росія, мобілізація

У Росії вперше після впровадження “часткової мобілізації” відправили у відставку військового комісара. Йдеться про військкома в Магаданській області Сергія Барановського.

Про це повідомляє російське видання “Медуза”.

Відомо, що про його звільнення заявив губернатор регіону Сергій Носов.

За інформацією місцевих ЗМІ, причиною звільнення Барановського назвали “помилки під час проведення часткової мобілізації”. Втім, які саме це помилки не вказано.

“Це перший відомий випадок із початку мобілізації, коли у відставку відправили військового комісара”, – зазначають російські видання.

РосЗМІ раніше писали, що саме військові комісари регіонів відповідатимуть за “перегини” під час мобілізації.

І саме до цього місцеві жителі почали скаржитися, що повістки вручили чоловікам які не підлягали мобілізації: не мають бойового досвіду та військової спеціалізації, а також ті, хто має обмеження щодо здоров’я та віку.


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