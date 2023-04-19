В Росії пропагандистам розіслали загадкові гіпсові фігурки бюста Жукова

Одразу кілька політологів та військових експертів отримали поштою посилки з гіпсовими бюстами. Один із них після цього викликав саперів.

Про це повідомляють росЗМІ.

17 квітня військовому експерту Костянтину Сівкову, який живе в Москві, прийшла коробка з гіпсовим бюстом маршала Жукова. Такі ж несподівані посилки надійшли ще трьом його знайомим — у тому числі й воєнкорові Владиславу Шуригіну.

Сівков після загибелі Владлена Татарського подумав, що розпаковувати коробку не варто і викликав поліцію. Однак сапери, що прибули, нічого небезпечного в коробці не виявили. Проте тепер військовий експерт хоче дізнатися, що все це було.