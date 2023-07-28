В окупованому Шахтарську горить нафтобаза, – росЗМІ

Після ракетного удару вночі 28 липня в захопленому росіянами місті Шахтарськ Донецької області спалахнула нафтобаза.
Про це пишуть російські пропагандисти.
За попередньою інформацією, внаслідок пожежі у Шахтарську ніхто не постраждав.
Після ракетного удару вночі 28 липня в захопленому росіянами місті Шахтарськ Донецької області спалахнула нафтобаза.
Про це пишуть російські пропагандисти.
За попередньою інформацією, внаслідок пожежі у Шахтарську ніхто не постраждав.
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