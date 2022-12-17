В окупованому Мелітополі облили червоною фарбою пам’ятник Леніну

Пам’ятник більшовицькому вождю у тимчасово захопленому російськими військами Мелітополі облили червоною фарбою.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
“Окупанти що є сил намагаються занурити місто у радянські часи: повертають вулицям колишні назви та розставляють пам’ятники тоталітарного режиму.
Але навіть після 10-и місяців окупації жителі Мелітополя показують рашистам: їхній “рускій мір” ніколи не приживеться на українській землі.
Незламні мелітопольці обливають пам’ятники російських ідолів фарбою прямо перед очима окупантів”, – розповів він.
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