Суспільство

В окупованому Маріуполі пролунав вибух У тимчасово окупованому Маріуполі пролунав гучний вибух. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко. “Гучний вибух в Маріуполі. Чули всі райони міста”, – йдеться в повідомленні. Наразі деталі з’ясовують. Поділитися:



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