Суспільство

В окупованому Маріуполі пролунав вибух

4 Травня 2023 12:00
28
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У тимчасово окупованому Маріуполі пролунав гучний вибух.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

“Гучний вибух в Маріуполі. Чули всі райони міста”, – йдеться в повідомленні.

Наразі деталі з’ясовують.


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