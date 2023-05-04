В окупованому Маріуполі пролунав вибух

У тимчасово окупованому Маріуполі пролунав гучний вибух.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.
“Гучний вибух в Маріуполі. Чули всі райони міста”, – йдеться в повідомленні.
Наразі деталі з’ясовують.
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У тимчасово окупованому Маріуполі пролунав гучний вибух.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.
“Гучний вибух в Маріуполі. Чули всі райони міста”, – йдеться в повідомленні.
Наразі деталі з’ясовують.
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