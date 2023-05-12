Суспільство

В окупованому Луганську прогриміли вибухи

12 Травня 2023 19:01
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війна, окупація

У тимчасово окупованому Луганську прогриміли вибухи у п’ятницю, 12 травня.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Перед вибухами було чутно шум, який нагадує по звуку ракети.

Над Луганськом піднялись густі клуби диму.


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