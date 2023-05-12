Суспільство

В окупованому Луганську прогриміли вибухи У тимчасово окупованому Луганську прогриміли вибухи у п’ятницю, 12 травня. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Перед вибухами було чутно шум, який нагадує по звуку ракети. Над Луганськом піднялись густі клуби диму. Поділитися:



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