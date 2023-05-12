В окупованому Луганську прогриміли вибухи

У тимчасово окупованому Луганську прогриміли вибухи у п’ятницю, 12 травня.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Перед вибухами було чутно шум, який нагадує по звуку ракети.
Над Луганськом піднялись густі клуби диму.
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У тимчасово окупованому Луганську прогриміли вибухи у п’ятницю, 12 травня.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Перед вибухами було чутно шум, який нагадує по звуку ракети.
Над Луганськом піднялись густі клуби диму.
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