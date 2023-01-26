УЗ попередила про затримку поїздів західного напрямку через відключення електрики

Через знеструмлення окремих ділянок по Україні 2 із 70 рейсів “Укрзалізниці” затримуються на 30 хвилин і більше.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зокрема, затримуються:

№43/44 Івано-Франківськ – Київ (+1:08);

№743/744 Київ – Львів (+0:46).

Крім того, у зв’язку з пошкодженнями контактної мережі на Донецькій залізниці УЗ організовує пересадку пасажирів рейсу №712/711 Київ-— Краматорськ до спальних вагонів під резервним тепловозом. Зворотне відправлення з Краматорська очікується із затримкою, про яку наша поїзна бригада повідомить додатково.

“Ситуація на всіх вокзалах країни наразі контрольована, є резервне енергопостачання. Посадка та висадка в містах, де оголошено повітряну тривогу, продовжується підземними переходами”, – йдеться в повідомленні.

При цьому київська кільцева електричка курсує чітко за графіком, додали в прес-службі.