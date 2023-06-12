Суспільство

Укрзалізниця запустила жіночі купе

12 Червня 2023 13:20
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укрзалізниця

Укрзалізниця запустила перші жіночі купе у чотирьох напрямках. Квитки уже доступні для купівлі від 30 червня.

Продаж таких квитків відбуватиметься виключно у мобільному застосунку Укрзалізниці. Для того, щоб отримати доступ до функції, достатньо оновити застосунок.

Поїзди з жіночими купе будуть марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.

Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення обмежена чотирма. Продажі відкриті від 30 червня.

Жіночі купе тестуватимуть за цими напрямками:

  • №81 Київ – Ужгород
  • №41 Дніпро – Трускавець
  • №75 Київ – Кривий Ріг
  • №15 Харків – Ясіня

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