Суспільство

“Укрпошта” відновила роботу 48 відділень на визволених територіях

2 Листопада 2022 11:56
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укрпошта, Деокупація

Працівники 48 відділень обслуговують понад 100 звільнених населених пунктів Харківської, Донецької та Херсонської областей.

Про це повідомив під час брифінгу генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

“Кожен день вони додаються (населені пункти). Це залежить від воєнного стану, це залежить від дозволу ДСНС, бо ми маємо право приїхати лише після того, як завершена процедура розмінування, але от зараз вже досить значні плани по Херсонській області й сподіваємось скоро будемо розширятися по Донецькій області”, — йдеться в повідомленні

Перші послуги, які надає Укрпошта по прибуттю в деокуповані населені пункти — це пенсії, соціальні виплати, соціальні нарахування, нарахування з боку міжнародних організацій.


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